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鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)3月營收4,151.92億元年增率高達45.19％

鉅亨網新聞中心

台積電(2330-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4,151.92億元，年增率45.19%，月增率30.7%。

今年1-3月累計營收為1.13兆元，累計年增率35.13%。

最新價為2000元，近5日股價上漲8.01%，相關半導體業上漲7.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+26789 張
  • 外資買賣超：+21790 張
  • 投信買賣超：+1095 張
  • 自營商買賣超：+3904 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4,151.92億 45% 31%
26/2 3,176.57億 22% -21%
26/1 4,012.55億 37% 20%
25/12 3,350.04億 20% -3%
25/11 3,436.14億 24% -6%
25/10 3,674.73億 17% 11%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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