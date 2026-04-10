營收速報 - 台積電(2330)3月營收4,151.92億元年增率高達45.19％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.13兆元，累計年增率35.13%。
最新價為2000元，近5日股價上漲8.01%，相關半導體業上漲7.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+26789 張
- 外資買賣超：+21790 張
- 投信買賣超：+1095 張
- 自營商買賣超：+3904 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4,151.92億
|45%
|31%
|26/2
|3,176.57億
|22%
|-21%
|26/1
|4,012.55億
|37%
|20%
|25/12
|3,350.04億
|20%
|-3%
|25/11
|3,436.14億
|24%
|-6%
|25/10
|3,674.73億
|17%
|11%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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