營收速報 - 永豐金(2890)3月營收83.63億元年增率高達50.7％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為261.61億元，累計年增率39.95%。
最新價為32.7元，近5日股價上漲4.09%，相關金融保險上漲1.98%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+27508 張
- 外資買賣超：+28462 張
- 投信買賣超：-3624 張
- 自營商買賣超：+2670 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|83.63億
|51%
|19%
|26/2
|70.19億
|13%
|-35%
|26/1
|107.79億
|55%
|93%
|25/12
|55.99億
|16%
|-10%
|25/11
|62.38億
|40%
|-12%
|25/10
|71.00億
|39%
|9%
永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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