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鉅亨速報

營收速報 - 永豐金(2890)3月營收83.63億元年增率高達50.7％

鉅亨網新聞中心

永豐金(2890-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣83.63億元，年增率50.7%，月增率19.14%。

今年1-3月累計營收為261.61億元，累計年增率39.95%。

最新價為32.7元，近5日股價上漲4.09%，相關金融保險上漲1.98%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+27508 張
  • 外資買賣超：+28462 張
  • 投信買賣超：-3624 張
  • 自營商買賣超：+2670 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 83.63億 51% 19%
26/2 70.19億 13% -35%
26/1 107.79億 55% 93%
25/12 55.99億 16% -10%
25/11 62.38億 40% -12%
25/10 71.00億 39% 9%

永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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