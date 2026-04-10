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鉅亨速報

營收速報 - 中化生(1762)3月營收1.31億元年增率高達108.85％

鉅亨網新聞中心

中化生(1762-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.31億元，年增率108.85%，月增率27.75%。

今年1-3月累計營收為3.61億元，累計年增率87.21%。

最新價為27.6元，近5日股價下跌-2.82%，相關生技醫療上漲3.16%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.31億 109% 28%
26/2 1.03億 161% -19%
26/1 1.27億 40% 119%
25/12 5,792萬 -45% 38%
25/11 4,195萬 -60% 210%
25/10 1,355萬 -82% -63%

中化生(1762-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥製造銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收中化生

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