營收速報 - 中化生(1762)3月營收1.31億元年增率高達108.85％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3.61億元，累計年增率87.21%。
最新價為27.6元，近5日股價下跌-2.82%，相關生技醫療上漲3.16%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.31億
|109%
|28%
|26/2
|1.03億
|161%
|-19%
|26/1
|1.27億
|40%
|119%
|25/12
|5,792萬
|-45%
|38%
|25/11
|4,195萬
|-60%
|210%
|25/10
|1,355萬
|-82%
|-63%
中化生(1762-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥製造銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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