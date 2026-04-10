營收速報 - 力鵬(1447)3月營收38.71億元年增率高達35.65％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為80.72億元，累計年增率16.35%。
最新價為5.05元，近5日股價下跌-1.17%，相關紡織纖維上漲1.57%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-26 張
- 外資買賣超：-61 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+35 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|38.71億
|36%
|125%
|26/2
|17.23億
|0%
|-30%
|26/1
|24.77億
|5%
|31%
|25/12
|18.96億
|-34%
|-37%
|25/11
|30.23億
|29%
|70%
|25/10
|17.79億
|-56%
|-31%
力鵬(1447-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍粒。平(針)織布。尼龍絲。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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