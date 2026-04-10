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鉅亨速報

營收速報 - 力鵬(1447)3月營收38.71億元年增率高達35.65％

鉅亨網新聞中心

力鵬(1447-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣38.71億元，年增率35.65%，月增率124.68%。

今年1-3月累計營收為80.72億元，累計年增率16.35%。

最新價為5.05元，近5日股價下跌-1.17%，相關紡織纖維上漲1.57%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-26 張
  • 外資買賣超：-61 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+35 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 38.71億 36% 125%
26/2 17.23億 0% -30%
26/1 24.77億 5% 31%
25/12 18.96億 -34% -37%
25/11 30.23億 29% 70%
25/10 17.79億 -56% -31%

力鵬(1447-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為尼龍粒。平(針)織布。尼龍絲。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收力鵬

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