鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-10 13:16

集保結算所表示，為積極回應台灣美國商會「2023 台灣白皮書」對股東會議案資訊標準化之建言，今年特別串接臺灣證券交易所「公開資訊觀測站 (MOPS)」，推出重大優化機制，落實資料源頭一致化，標準化英文議案產製機制也全面上線。

集保結算所表示，根據統計，全台超過 2,300 家上市、上櫃及興櫃公司中，高達 7 百多家公司、占比逾 3 成) 集中於 5 月下旬舉行股東常會，由於各項議案資訊與董監事候選人名單，必須在股東常會召開前 30 日由股務單位以人工輸入電子投票平台，加上外資保管機構為服務外資客戶，亦須同步進行繁複的英文議案翻譯分工，導致各相關作業單位自 4 月起即面臨極其嚴峻的作業時效壓力與行政負擔。

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因此，集保結算所透過系統深度介接，逾 2,300 多家上市、上櫃及興櫃公司之股東會議案及候選人資訊可直接匯入電子投票平台，徹底解決股務單位過去須在限期前密集且重複人工輸入之痛點，顯著減輕行政負荷，並提升資訊揭露之準確性。

另針對外資保管機構於跨國投票 STP 作業之實務需求，集保結算所同步升級英文議案與候選人名單之處理功能，透過自動化流程，系統可直接轉換成符合外資保管機構上傳格式之標準化英文議案，大幅簡化翻譯與作業流程，強化外資參與我國資本市場之便利性，更有助於外資保管機構於期限內精準達成作業目標，相關機制已於 3 月 23 日正式啟用。