〈焦點股〉電競終端需求保守 動力-KY Q1營收承壓 跌逾半根停板

動力 - KY( 6591-TW ) 指出，受到中東戰事影響，泛電競市場終端需求趨於保守，加上 DRAM 與 GPU 供應吃緊，使客戶對電競相關風扇產品的拉貨節奏遞延，拖累第一季營收 3.25 億元，年減逾 2 成，使得今 (10) 日股價表現弱勢，跌逾半根停板。

動力早盤以 59.2 元開低走低，盤中最低跌至 56.2 元，跌逾半根停板，截至 11 點，股價暫報 56.8 元，跌幅約 5.02%，摜破 5 日線，成交量超過 700 張。

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雖第一季營收承壓，動力指出，根據遊戲市調機構 Newzoo 統計，預估 2026 年全球遊戲市場規模達 2082 億美元，較 2025 年的 1967 億美元增加，即使整體 PC 產業成長趨緩，電競 PC 仍維持一定支撐力道。

展望第二季，動力持審慎樂觀看法，持續密切留意中東地緣政治與關鍵零組件缺料的短期變數，透過優化內部採購及供應鏈管理，以提升生產效率，同時深化高階散熱技術研發，並強化多元應用市場布局，提高整體營運韌性。