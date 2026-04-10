鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-10 09:17

裕慶 - KY(6957-TW) 公布最新營收資訊，2026 年 3 月合併營收達 5.02 億元，大幅月增 1.29 倍及年增 77.63%，並創歷年同期次高。累計 2026 年首季營收 10.08 億元，也較去年同期成長 28.69％，也改寫歷年同期次高。

裕慶 - KY 指出，3 月營收刷新歷年同期次高，主要受惠 Lowe’s 智能灑水系統展示架訂單拉貨認列，以及既有多家 Home Depot 以及 Target 大型零售商展示架專案維持良好認列進度，帶動展示架 ODM 業務銷售表現明顯增溫。

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除此之外，隨著大型零售通路對供應商整合能力要求提升，裕慶 - KY 已由傳統展示架製造延伸至倉儲配送、現場安裝等加值服務，帶動客戶黏著度顯著提升，尤其 Lowe’s 客戶約 600 家門市智能灑水系統安裝服務，預計自第二季起陸續展開，將進一步挹注展示架安裝與服務收入成長，並為 2026 年營運增添新動能。

觀察全球零售通路持續朝智慧化、數位化升級，國際品牌及大型通路商對展示架功能性與整合服務需求同步提升，裕慶 - KY 亦積極推進產品升級與新事業布局，以擴大未來營運成長動能。其中，裕慶 - KY 布局之數位貨架與智慧電子標籤展示架產品預計將於第二季完成系統驗證，目標切入智慧零售新應用領域，有助提升產品附加價值，進一步鞏固高階商用展示架市場競爭優勢。

另一方面，裕慶 - KY 也積極打造第二成長曲線，已於 2025 年底成立家用門鎖事業群，憑藉相關產品客戶群與既有展示架客戶高度重疊，可透過既有客戶平台快速導入新品、有效降低市場開發成本並縮短導入時程，有望自第二季起陸續貢獻營收，以期進一步推升未來營運表現。

展望 2026 年第二季，裕慶 - KY 持審慎樂觀看法。近期美國針對鋼鐵、鋁與銅相關關稅制度進行調整，下調部分衍生產品稅率，有助減輕客戶於展示架採購端的關稅成本壓力，進一步提升零售通路客戶於展店、改裝及汰舊換新之意願。