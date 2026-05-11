動力-KY泛電競產品拉貨遞延 Q1獲利0.31億元年減逾5成
鉅亨網記者劉玟妤 台北
動力 - KY(6591-TW) 今 (11) 日公告第一季財報，第一季營收 3.25 億元，稅後純益 0.31 億元，較去年同期年減逾 5 成，每股純益 0.75 元。動力 - KY 指出，受到泛電競拉貨遞延影響，拖累第一季獲利表現。
動力 - KY 第一季營收 3.25 億元，季減 14.92%，年減 25.46%；毛利率 24.31%，季減 2.65 個百分點，年減 10.1 個百分點；營益率 - 1.54%，季對季、年對年皆轉負；稅後純益 0.31 億元，季減 3.13%，年減 52.31%，每股純益 0.75 元。
動力 - KY 表示，今年以來包括上游晶片、DRAM 及 GPU 都加大在 AI 應用上的供應，排擠泛電競市場供貨，使得客戶拉貨節奏遞延，進一步壓抑第一季營運。
動力 - KY 今天也同布公告 4 月營收 0.91 億元，月減 15.82%，年減 52.82%；累計今年前 4 月營收 4.16 億元，年減 33.81%。
展望後市，動力 - KY 觀察，AI PC 與高階電競 PC 為國際品牌客戶產品升級重點，終端裝置對散熱效能、風壓、轉速、低噪音與穩定性的要求持續提升，有助支撐泛電競產品需求。尤其高階 GPU、CPU 功耗提高，帶動顯示卡風扇、機殼風扇與高效能散熱風扇規格升級，雖然短期拉貨節奏受供應鏈因素影響，但整體泛電競散熱仍維持一定動能。
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