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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報98.727點
鉅亨網新聞中心
2026-04-10 00:20
截至台北時間10日00:10，
美元指數
下跌0.41點跌幅達0.41%，暫報98.727點。
歷史漲跌幅
近 1 月：+0.88%
近 1 週：+0.30%
近 3 月：+0.93%
近 6 月：+1.02%
今年以來：+1.56%
美元指數
貨幣組成
幣別
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漲跌幅
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