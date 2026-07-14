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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.56%，報100.669點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間14日20:30，美元指數下跌0.57點跌幅達0.56%，暫報100.669點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.21%
  • 近 1 週：+0.09%
  • 近 3 月：+2.58%
  • 近 6 月：+1.83%
  • 今年以來：+2.67%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.14 0.53%
美元/日元 161.81 -0.39%
英鎊/美元 1.34 0.59%
美元/加幣 1.41 -0.56%
美元/瑞典克朗 9.62 -0.75%
美元/瑞郎 0.81 -0.81%

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焦點速報美元指數

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美元指數100.744-0.49%
歐元/美元1.1450+0.59%
美元/日元161.92-0.32%
英鎊/美元1.3406+0.48%
美元/加幣1.4051-0.69%
美元/瑞典克朗9.6177-0.81%
美元/瑞郎0.8067-0.95%

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