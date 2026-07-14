焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.56%，報100.669點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間14日20:30，美元指數下跌0.57點跌幅達0.56%，暫報100.669點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.21%
- 近 1 週：+0.09%
- 近 3 月：+2.58%
- 近 6 月：+1.83%
- 今年以來：+2.67%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.14
|0.53%
|美元/日元
|161.81
|-0.39%
|英鎊/美元
|1.34
|0.59%
|美元/加幣
|1.41
|-0.56%
|美元/瑞典克朗
|9.62
|-0.75%
|美元/瑞郎
|0.81
|-0.81%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.41%，報100.974點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報101.424點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.43%，報100.515點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲1.03%，報100.57點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇