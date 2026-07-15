焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.43%，報100.488點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間16日01:40，美元指數下跌0.43點跌幅達0.43%，暫報100.488點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.53%
- 近 1 週：+0.13%
- 近 3 月：+3.21%
- 近 6 月：+2.21%
- 今年以來：+3.00%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.15
|0.46%
|美元/日元
|161.96
|-0.13%
|英鎊/美元
|1.35
|1.20%
|美元/加幣
|1.4
|-0.17%
|美元/瑞典克朗
|9.59
|-0.64%
|美元/瑞郎
|0.8
|-0.48%
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