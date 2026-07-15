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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大跌0.43%，報100.488點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間16日01:40，美元指數下跌0.43點跌幅達0.43%，暫報100.488點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.53%
  • 近 1 週：+0.13%
  • 近 3 月：+3.21%
  • 近 6 月：+2.21%
  • 今年以來：+3.00%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.15 0.46%
美元/日元 161.96 -0.13%
英鎊/美元 1.35 1.20%
美元/加幣 1.4 -0.17%
美元/瑞典克朗 9.59 -0.64%
美元/瑞郎 0.8 -0.48%

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焦點速報美元指數

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美元指數100.505-0.41%
歐元/美元1.1463+0.37%
美元/日元162.13-0.03%
英鎊/美元1.3529+1.07%
美元/加幣1.4032-0.18%
美元/瑞典克朗9.5822-0.75%
美元/瑞郎0.8045-0.46%

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