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焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報101.424點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間24日02:40，美元指數上漲0.4點漲幅達0.4%，暫報101.424點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.62%
  • 近 1 週：+1.21%
  • 近 3 月：+1.21%
  • 近 6 月：+2.61%
  • 今年以來：+2.57%

美元指數貨幣組成


幣別 匯率 漲跌幅
歐元/美元 1.14 -0.46%
美元/日元 161.56 0.01%
英鎊/美元 1.32 -0.45%
美元/加幣 1.42 0.37%
美元/瑞典克朗 9.75 1.48%
美元/瑞郎 0.81 0.25%

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焦點速報美元指數

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美元指數101.3560.33%
歐元/美元1.1383-0.39%
美元/日元161.51-0.02%
英鎊/美元1.3201-0.33%
美元/加幣1.4205+0.33%
美元/瑞典克朗9.7361+1.34%
美元/瑞郎0.8097+0.17%

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