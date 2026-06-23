焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.4%，報101.424點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間24日02:40，美元指數上漲0.4點漲幅達0.4%，暫報101.424點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.62%
- 近 1 週：+1.21%
- 近 3 月：+1.21%
- 近 6 月：+2.61%
- 今年以來：+2.57%
美元指數貨幣組成
|幣別
|匯率
|漲跌幅
|歐元/美元
|1.14
|-0.46%
|美元/日元
|161.56
|0.01%
|英鎊/美元
|1.32
|-0.45%
|美元/加幣
|1.42
|0.37%
|美元/瑞典克朗
|9.75
|1.48%
|美元/瑞郎
|0.81
|0.25%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.43%，報100.515點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲1.03%，報100.57點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.49%，報100.026點
- 焦點速報 - 美元指數(DXY) 大漲0.41%，報99.817點
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇