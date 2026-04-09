外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大漲0.56%，報92.86元
鉅亨網新聞中心
截至台北時間09日16:30，美元/印度盧比上漲0.518點漲幅達0.56%，暫報92.86點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.45%
- 近 1 週：-0.93%
- 近 3 月：+2.73%
- 近 6 月：+4.06%
- 今年以來：+2.64%
美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.44，本日上漲0.13%
- 美元/墨西哥披索相關性0.40，本日上漲0.32%
- 美元/新加坡幣相關性0.40，本日上漲0.11%
美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對
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