鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-04-09 14:47

聯邦銀行攜手萬事達卡明 (10) 日即將推出「M 世界卡」，以更友善的門檻提供世界卡等級的質感與禮遇。卡片權益橫跨海外與國內消費回饋，海外方面享實體與線上 3% 回饋無上限、國內旅遊交通享高達 11% 回饋，權益更包含國內保費支出享 2 擇 1 保費優惠，卡面呈現簡潔且具透視感，為全國首張無磁條信用卡。

聯邦銀行 M 世界卡聚焦旅遊與日常消費全方位關鍵場景，隨刷隨享有感回饋。「國內交通」主打高鐵、Uber 等指定通路享 6% 回饋；為滿足持卡人多元的消費場域，更針對指定通路推出 6 大場景加碼回饋，最高回饋累積可高達 11%，場景包含航空、旅遊訂房、國內交通、AI 與串流媒體、行程購票平台、旅行社等，從旅遊事前規劃到遊玩過程等全時段皆能輕鬆賺優惠；「海外消費」則提供實體與線上消費 3% 回饋無上限 (含歐洲國家)。

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為慶祝 M 世界卡正式上市，在指定國家商戶如日本 Apple pay 充值 Suica、韓國 Olive Young 與星巴克、泰國 King Power 免稅店等再提供最高 12% 加碼回饋，讓每位旅客翱遊世界，輕鬆購入快樂。另外，為因應國人海外旅遊高度需求，M 世界卡提供機場貴賓室與機場接送等高端附加服務，同行旅客申辦附卡即可同享全球機場貴賓室禮遇，讓好康雙享，出國旅程更加舒適便利。

除了各項強勢回饋與超值旅程禮遇，聯邦銀行 M 世界卡延續世界之窗的卡面元素，以星形點陣與漸變淡入的 M 形透明鏤空設計，象徵陪伴持卡人探索廣大的星空宇宙，邁入人生嶄新里程碑；更以「看得見的卡面革新」同步升級用卡體驗，回應消費者對支付安全與便利的期待。

全新卡片採用無磁條設計，為全台首張無磁條卡片，並依循最新感應技術規範進行整體配置升級，讓每一次刷卡與感應更俐落，也為用卡安全再加一道防護；本次升級完全不影響用卡體驗，持卡人無需改變既有刷卡與感應的使用習慣，即可輕鬆享受設計美觀與功能實用兼具的最佳效果。