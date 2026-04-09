search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.26元上修至5.35元，其中最高估值7.5元，最低估值3.65元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.5(7.5)910.210.77
最低值3.65(3.65)6.758.29.91
平均值5.45(5.41)7.959.2110.34
中位數5.35(5.26)7.979.5110.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值655.38億695.44億737.45億782.29億
最低值619.00億647.00億672.00億782.29億
平均值644.58億670.53億704.59億782.29億
中位數645.26億672.48億707.58億782.29億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.442.067.175.337.66
營業收入298.99億505.82億580.48億616.43億633.64億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAL

相關行情

台股首頁我要存股
達美航空68.08+3.75%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty