鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估上修至5.35元，預估目標價為80.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.26元上修至5.35元，其中最高估值7.5元，最低估值3.65元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|7.5(7.5)
|9
|10.2
|10.77
|最低值
|3.65(3.65)
|6.75
|8.2
|9.91
|平均值
|5.45(5.41)
|7.95
|9.21
|10.34
|中位數
|5.35(5.26)
|7.97
|9.51
|10.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|655.38億
|695.44億
|737.45億
|782.29億
|最低值
|619.00億
|647.00億
|672.00億
|782.29億
|平均值
|644.58億
|670.53億
|704.59億
|782.29億
|中位數
|645.26億
|672.48億
|707.58億
|782.29億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.44
|2.06
|7.17
|5.33
|7.66
|營業收入
|298.99億
|505.82億
|580.48億
|616.43億
|633.64億
詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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