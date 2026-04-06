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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：達美航空(DAL-US)EPS預估下修至5.65元，預估目標價為80.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對達美航空(DAL-US)做出2026年EPS預估：中位數由5.8元下修至5.65元，其中最高估值7.5元，最低估值4.52元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值7.5(7.55)9.910.210.71
最低值4.52(4.85)6.68.29.91
平均值5.95(6.08)8.099.2210.31
中位數5.65(5.8)8.19.5110.31

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值652.58億691.50億727.40億765.06億
最低值618.75億646.07億671.83億765.06億
平均值638.25億668.07億701.35億765.06億
中位數640.08億672.48億704.70億765.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.442.067.175.337.66
營業收入298.99億505.82億580.48億616.43億633.64億

詳細資訊請看美股內頁：
達美航空(DAL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSDAL

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