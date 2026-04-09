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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為38.85元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.49元，其中最高估值6.26元，最低估值2.23元，預估目標價為38.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.26(6.26)4.754.444.14
最低值2.23(2.23)2.242.42.33
平均值4.18(4.11)3.643.313.14
中位數4.49(4.39)3.863.212.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,697.86億1,226.37億1,146.93億1,094.30億
最低值739.93億784.39億755.72億753.53億
平均值1,123.07億1,053.06億1,015.56億912.83億
中位數1,118.59億1,069.58億1,021.28億898.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.639.073.933.111.95
營業收入874.99億1,492.15億1,069.57億1,021.12億1,061.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSEQNR

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