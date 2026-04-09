鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為38.85元
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根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.39元上修至4.49元，其中最高估值6.26元，最低估值2.23元，預估目標價為38.85元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.26(6.26)
|4.75
|4.44
|4.14
|最低值
|2.23(2.23)
|2.24
|2.4
|2.33
|平均值
|4.18(4.11)
|3.64
|3.31
|3.14
|中位數
|4.49(4.39)
|3.86
|3.21
|2.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,697.86億
|1,226.37億
|1,146.93億
|1,094.30億
|最低值
|739.93億
|784.39億
|755.72億
|753.53億
|平均值
|1,123.07億
|1,053.06億
|1,015.56億
|912.83億
|中位數
|1,118.59億
|1,069.58億
|1,021.28億
|898.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.63
|9.07
|3.93
|3.11
|1.95
|營業收入
|874.99億
|1,492.15億
|1,069.57億
|1,021.12億
|1,061.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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