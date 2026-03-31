鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至3.67元，預估目標價為35.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共28位分析師，對Equinor ASA - ADR(EQNR-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.59元上修至3.67元，其中最高估值6.4元，最低估值2.23元，預估目標價為35.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.4(6.4)
|4.57
|4.44
|4.14
|最低值
|2.23(2.23)
|2.24
|2.34
|2.33
|平均值
|3.75(3.69)
|3.33
|3.22
|3.08
|中位數
|3.67(3.59)
|3.2
|3.12
|2.86
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,697.86億
|1,226.37億
|1,146.93億
|1,094.30億
|最低值
|739.93億
|784.39億
|755.72億
|753.53億
|平均值
|1,100.00億
|1,039.50億
|1,012.42億
|912.83億
|中位數
|1,032.00億
|1,043.27億
|1,023.97億
|898.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.63
|9.07
|3.93
|3.11
|1.95
|營業收入
|874.99億
|1,492.15億
|1,069.57億
|1,021.12億
|1,061.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Equinor ASA - ADR(EQNR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至3.33元，預估目標價為35.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至2.74元，預估目標價為23.90元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Equinor ASA - ADR(EQNR-US)EPS預估上修至2.7元，預估目標價為23.90元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Lincoln Electric Holdings, Inc.LECO-US的目標價調降至310元，幅度約4.47%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇