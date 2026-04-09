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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.79元下修至0.75元，其中最高估值0.93元，最低估值0.6元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值0.93(0.93)1.311.38
最低值0.6(0.6)0.91.28
平均值0.76(0.79)1.11.32
中位數0.75(0.79)1.11.3

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值121.69億140.63億158.06億
最低值113.43億121.67億133.88億
平均值117.31億128.44億145.97億
中位數117.35億126.36億145.97億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.320.28-0.150.21-0.05
營業收入100.01億38.49億36.15億46.65億68.80億

詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRKT

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