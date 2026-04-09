search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)EPS預估下修至4.52元，預估目標價為253.34元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.76元下修至4.52元，其中最高估值5.99元，最低估值1.07元，預估目標價為253.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.99(6.02)17.3220.3224.38
最低值1.07(1.07)5.29.2313.07
平均值4.12(4.21)10.114.9219.1
中位數4.52(4.76)10.3614.8518.93

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值15.57億24.16億30.13億36.85億
最低值12.74億16.87億20.04億23.17億
平均值14.03億20.16億25.52億30.89億
中位數13.84億20.29億25.75億31.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-8.27-10.93-9.24-7.06-4.24
營業收入919萬5,378萬2.88億3.93億8.13億

詳細資訊請看美股內頁：
Ascendis Pharma A/S - ADR(ASND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSASND

相關行情

台股首頁我要存股
Ascendis Pharma A/S - ADR241.67+3.63%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty