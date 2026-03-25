鉅亨速報 - Factset 最新調查：洛基特集團(RKT-US)EPS預估下修至0.82元，預估目標價為23.00元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對洛基特集團(RKT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.83元下修至0.82元，其中最高估值0.98元，最低估值0.6元，預估目標價為23.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.98(0.98)
|1.31
|1.3
|最低值
|0.6(0.6)
|0.9
|1.28
|平均值
|0.81(0.81)
|1.13
|1.29
|中位數
|0.82(0.83)
|1.14
|1.29
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.69億
|140.63億
|158.06億
|最低值
|110.73億
|118.26億
|126.32億
|平均值
|116.93億
|127.26億
|142.19億
|中位數
|117.35億
|125.95億
|142.19億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.32
|0.28
|-0.15
|0.21
|-0.05
|營業收入
|100.01億
|38.49億
|36.15億
|46.65億
|68.80億
詳細資訊請看美股內頁：
洛基特集團(RKT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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