鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-0.67元，預估目標價為222.00元
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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.67元，其中最高估值1.25元，最低估值-5.46元，預估目標價為222.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.25(1.25)
|14.72
|29.42
|37.11
|最低值
|-5.46(-5.46)
|-0.61
|1.26
|10.33
|平均值
|-0.84(-0.81)
|6.3
|13.69
|21.68
|中位數
|-0.67(-0.41)
|5.73
|13.61
|21.72
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|10.58億
|20.49億
|30.94億
|38.11億
|最低值
|9.06億
|11.60億
|15.68億
|20.06億
|平均值
|9.87億
|15.43億
|21.22億
|27.98億
|中位數
|10.01億
|15.18億
|20.99億
|27.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-3.47
|-4.60
|-5.27
|-5.99
|-3.68
|營業收入
|0.00
|5,004萬
|2.71億
|3.86億
|6.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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