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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Axsome治療(AXSM-US)EPS預估下修至-0.67元，預估目標價為222.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Axsome治療(AXSM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.41元下修至-0.67元，其中最高估值1.25元，最低估值-5.46元，預估目標價為222.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.25(1.25)14.7229.4237.11
最低值-5.46(-5.46)-0.611.2610.33
平均值-0.84(-0.81)6.313.6921.68
中位數-0.67(-0.41)5.7313.6121.72

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.58億20.49億30.94億38.11億
最低值9.06億11.60億15.68億20.06億
平均值9.87億15.43億21.22億27.98億
中位數10.01億15.18億20.99億27.91億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-3.47-4.60-5.27-5.99-3.68
營業收入0.005,004萬2.71億3.86億6.38億

詳細資訊請看美股內頁：
Axsome治療(AXSM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAXSM

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