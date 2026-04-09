鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-09 19:49

時序進入 4 月，台股企業股利政策進入密集揭露期，年度除權息行情正式啟動。統計顯示，全台 1947 家上市櫃公司中，已有 1785 家完成股利公告，宣告比例高達 91.7%，有 37 家公司配息「由無轉有」。即使台股過去一年漲幅顯著，已公告公司的平均股利率仍維持約 2.6%，若排除未配息企業，平均股利率更提升至 3.8%，顯示企業現金流與回饋股東能力依舊穩健。

值得留意的是，今年共有 37 家公司出現「由無轉有」的配息變化，其中受惠價格上漲與供需改善、2025 年獲利明顯回溫的記憶體族群最受矚目。如南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 等恢復配息，成為市場重新評價的焦點；同時，市值逾 200 億元的中大型企業股利年增率達 14.1%，反映出企業獲利成長具有普遍性。在股利資訊高度集中的 4 月，個股表現分歧加劇，能即時回應公告並動態調整布局的投資工具，將更有助於掌握優於預期的修復行情。

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野村臺灣高息 (00999A-TW) 經理人游景德表示，台股在清明連假前後維持高檔震盪，三萬點已逐步成為市場心理新常態，但單日千點震盪已非罕見。近期市場除反映國際地緣政治與原物料波動，也進入財報與股利敏感期。游景德分析，AI 題材仍是中長線市場主軸，隨生成式 AI、邊緣運算與 AI 伺服器需求擴大，供應鏈在第二季進入訂單落地期，基本面支撐依舊明確。

游景德認為，台股具備關鍵技術與市占優勢的龍頭企業，不僅兼具成長性，也願意穩定配息，造就獨特的除權息行情。相較於被動式指數調整時程固定，主動式調整機制更能即時掌握市場脈動。

尤其在 3 至 4 月股利宣告高峰期，透過「宣告模組」可即時回應公司公告後的市場變化，彈性調整投組配置，比起反應較為分段化的被動指數，能更有效率地掌握機會。步入第二季，在美伊戰火因素逐步鈍化後，市場焦點將重回企業獲利與產業趨勢。