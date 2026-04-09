鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 18:01

高階 ABF 載板濕製程設備商敍豐 (3485-TW)），預計於 5 月上旬掛牌上櫃，將於明 (10) 日舉辦上櫃前業績發表會，敍豐本次上櫃案由富邦證券擔任主辦承銷商。

敍豐今天在興櫃的最後成交價爲 248.5 元。

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敍豐係主要是高階 ABF 載板、保護玻璃 (Cover Lens)、觸控面板 (Touch panel) 及液晶顯示器 (LCD) 等相關濕製程生產設備廠商，也提供自動化物流及生產線規劃等服務，並以 EF 為自有品牌，以台灣為主要生產銷售基地，同時在中國大陸的昆山設廠，就近服務當地客戶。

敍豐以卓越的洗淨、潔淨、微影及蝕刻等關鍵製程能力，並以此作為研發主軸，進而將關鍵機構設計、製程控制邏輯與自動化整合等差異化技術予以專利化，形成智慧財產布局，以建構技術門檻並強化市場競爭力；敍豐專注在高階 ABF 載板濕製程，生產之顯影、剝膜、超粗化、前處理、蝕刻、OSP、VSP 垂直單片製程及 PI 撕膜等濕製程設備產品線，係屬高利基型產品，得以滿足高階 ABF 載板客戶提升良率及製程可靠度需求。



敍豐目前股本. 42 億元 ，2025 年營收為 5.49 億元，稅後純益 2.02 億元，每股純益 5.9 元，展現穩健的獲利體質。近年來公司亦積極投入下一世代玻璃基板 (TGV）複合蝕刻機與 FOPLP 面板級封裝設備的研發，致力於協助客戶突破材料的物理極限。

隨著 AI、高效能運算（HPC）、5G 與電動車市場快速成長，ABF 載板的角色愈加關鍵，技術規格也持續提升，因此推動 ABF 載板朝大面積、多層數和細線路方向發展，進而提高 ABF 載板產能需求，因此 ABF 載板產業正式走出過去兩年的庫存調整期，市場景氣全面回溫。

外資報告預估 2025~2030 年 ABF 載板市場規模成長將加速，年複合成長率（CAGR）達 16.1%。近年來，敍豐憑藉卓越的技術實力， 不僅與國內載板龍頭廠建立了極為深厚的共同開發夥伴關係，也積極掌握與其他國內載板廠合作的機會，預期未來客戶基礎將逐漸壯大。