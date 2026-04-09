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鉅亨速報

營收速報 - 再生-KY(1337)3月營收6,190萬元年增率高達35.54％

鉅亨網新聞中心

再生-KY(1337-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6,190萬元，年增率35.54%，月增率71.03%。

今年1-3月累計營收為1.52億元，累計年增率-16.39%。

最新價為5.62元，近5日股價下跌-7.97%，相關塑膠工業上漲3.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+144 張
  • 外資買賣超：+119 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6,190萬 36% 71%
26/2 3,619萬 -41% -33%
26/1 5,436萬 -28% -11%
25/12 6,123萬 -23% 32%
25/11 4,656萬 -28% -13%
25/10 5,374萬 -3% -10%

再生-KY(1337-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為以廢塑膠再生運用以產製EVA之共混發泡製品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收再生-KY

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