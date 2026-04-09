營收速報 - 再生-KY(1337)3月營收6,190萬元年增率高達35.54％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.52億元，累計年增率-16.39%。
最新價為5.62元，近5日股價下跌-7.97%，相關塑膠工業上漲3.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+144 張
- 外資買賣超：+119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6,190萬
|36%
|71%
|26/2
|3,619萬
|-41%
|-33%
|26/1
|5,436萬
|-28%
|-11%
|25/12
|6,123萬
|-23%
|32%
|25/11
|4,656萬
|-28%
|-13%
|25/10
|5,374萬
|-3%
|-10%
再生-KY(1337-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為以廢塑膠再生運用以產製EVA之共混發泡製品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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