鉅亨網記者張欽發 台北 2026-04-09 18:10

大武山 (6952-TW) 今 (9) 日公布最新營收資訊，大武山 2026 年 3 月營收為 1.94 億元，月增 15.93%，年增 63.85%，2026 年首季營收 5.61 億元，再創單季新高，主要受惠旗下牧場鮮蛋出貨量持續提升，蛋價回穩，以及自有品牌的農曆年節禮盒熱銷，推升整體營收向上，較上一季與去年同期，分別成長 2.35% 與 37.21%。

大武山表示，第一季整體產蛋率維持高檔不墜，加上去年下半年起陸續進入產蛋階段，推升第一季鮮蛋銷售量約 4000 噸，年增率逾 5 成，近期禽流感疫情再次蠢動，大武山透過專利密閉式水簾雞舍與 AI 雲端智慧監控系統，提供從雛雞培育、蛋雞產蛋到洗選包裝，冷藏低溫至各大連鎖餐廳及超市零售通路，一條龍的生產配送流程，並完成台灣、美國、日本、新加坡等地的高標準食安驗證，將繼續為海內外客戶作最嚴謹的品質把關，提供五星級食安等級的蛋類產品。

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大武山表示，為提升國內蛋品品質及擴大公司產能規模，公司自去年開始調整營運模式，透過併購及技術轉移等方式，與優質牧場合作，協助外部牧場提升品質及建立制度，輔導取得政府食安及生產等相關認證，並協助調度生產與銷售流程，一同搶攻企業及團購市場，為公司拓展新的通路市場版圖。大武山目前合作牧場飼養量逾 50 萬隻，約占總飼養量的 30%，公司規畫將在 3 年內提升合作牧場產量達五成以上，進一步推升整體鮮蛋銷售量及市占率。

大武山表示，2026 年第一季營收創新高，除了鮮蛋產品出貨量穩健提升外，公司自有品牌的農曆年節禮盒銷售量亦創佳績。法朋自開業以來所製作的甜點，使用大武山牧場直送的 AA 級鮮蛋；法式精品甜點品牌卡柏蒂 CUPETIT 選用大武山以新鮮牧場 AA 級雞蛋製成的蛋入蛋捲；與星宇航空 (2646-TW) 合作推出機上供應 IP 聯名限定包裝「蛋入蛋捲」；而在節慶送禮方面，大武山牧場攜手 LINE FRIENDS 在新年推出二波馬年賀歲聯名限量禮盒，獨家收錄 LINE FRIENDS 首度於台灣合作的「金蛋大富翁遊戲組」，以及內容豐富的「好運駕蛋春節禮盒」，開賣僅一個月內便全數完售；推升蛋類加工的春節禮盒銷售業績較去年成長 5 成。

大武山進一步表示，為提升雞蛋衛生品質，減少沙門氏菌等污染，農業部今年 1 月預告修正「指定洗選鮮蛋為應登錄溯源資訊之農產品與其應登錄之項目及標示方式」草案，自今年 7 月起，要求具一定規模的連鎖與大型用蛋業者，需全面使用「洗選蛋」。預估待新政策實際執行後，國內洗選蛋佔比將從現行約 4 成提升至 7 成以上。洗選作業可有效降低蛋殼汙染與沙門氏菌風險，對提升食品安全具有實質助益。