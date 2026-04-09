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鉅亨速報

營收速報 - 國碩(2406)3月營收9.94億元年增率高達160.07％

鉅亨網新聞中心

國碩(2406-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9.94億元，年增率160.07%，月增率22.54%。

今年1-3月累計營收為27.24億元，累計年增率168.96%。

最新價為31.6元，近5日股價上漲0.31%，相關光 電 業上漲4.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1513 張
  • 外資買賣超：+1474 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+39 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9.94億 160% 23%
26/2 8.11億 160% -12%
26/1 9.19億 189% -1%
25/12 9.28億 188% 15%
25/11 8.06億 163% 34%
25/10 6.01億 79% 13%

國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收國碩

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