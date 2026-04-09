營收速報 - 國碩(2406)3月營收9.94億元年增率高達160.07％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為27.24億元，累計年增率168.96%。
最新價為31.6元，近5日股價上漲0.31%，相關光 電 業上漲4.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1513 張
- 外資買賣超：+1474 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+39 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9.94億
|160%
|23%
|26/2
|8.11億
|160%
|-12%
|26/1
|9.19億
|189%
|-1%
|25/12
|9.28億
|188%
|15%
|25/11
|8.06億
|163%
|34%
|25/10
|6.01億
|79%
|13%
國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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