營收速報 - 富喬(1815)3月營收6.81億元年增率高達33.01％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為18.81億元，累計年增率36.08%。
最新價為121.5元，近5日股價上漲13.48%，相關電子零組件類指數上漲8.79%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3792 張
- 外資買賣超：+8933 張
- 投信買賣超：-5696 張
- 自營商買賣超：+555 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|6.81億
|33%
|8%
|26/2
|6.29億
|61%
|10%
|26/1
|5.71億
|19%
|14%
|25/12
|4.99億
|6%
|-13%
|25/11
|5.73億
|34%
|1%
|25/10
|5.65億
|45%
|10%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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