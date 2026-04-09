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鉅亨速報

營收速報 - 富喬(1815)3月營收6.81億元年增率高達33.01％

鉅亨網新聞中心

富喬(1815-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣6.81億元，年增率33.01%，月增率8.23%。

今年1-3月累計營收為18.81億元，累計年增率36.08%。

最新價為121.5元，近5日股價上漲13.48%，相關電子零組件類指數上漲8.79%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3792 張
  • 外資買賣超：+8933 張
  • 投信買賣超：-5696 張
  • 自營商買賣超：+555 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 6.81億 33% 8%
26/2 6.29億 61% 10%
26/1 5.71億 19% 14%
25/12 4.99億 6% -13%
25/11 5.73億 34% 1%
25/10 5.65億 45% 10%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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