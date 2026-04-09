中鋼串聯國內大廠 建構台灣自主機器人動力系統供應鏈

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-09 17:30

因應全球機器人及無人機產業迎來 AI 驅動的爆發性成長浪潮，中鋼 (2002-TW) 除了積極開發機器人馬達用的高階極薄的電磁鋼外，也整合國內動力系統業者量能及推動產業供應鏈轉型，期望促成台灣機器人動力系統「Team Taiwan」，中鋼將扮演進軍全球機器人供應鏈的最強助攻手。

中鋼董事長黃建智。(圖：中鋼提供)

中鋼今日舉辦「建構台灣自主機器人動力系統供應鏈研討會」，並邀集金屬中心、工研院、成大馬達中心、台灣馬達產業協會等 7 間學研單位，以及包括大亞、東元、富田、鴻海、和碩、上銀、全球傳動、達明機器人等國內 90 家廠商業者進行深度技術交流。

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中鋼董事長黃建智表示，隨著全球製造業正經歷 AI 爆發與智慧移動的短鏈革命，機器人市場迎來飛速成長的關鍵時刻。過去中鋼主要配合全球主流車廠開發生產高品級的電磁鋼材，應用於電動車、電動巴士及電動機車等動力系統，但機器人馬達對功率密度的要求遠高於一般載具，其鐵芯材料須具備極薄、高導磁及高磁通密度等嚴苛特性，此類高階技術長期由國際大廠掌握。

黃建智表示，為突破原本的結構性限制，中鋼積極從單純的材料供應者轉型為供應鏈的整合推動者，不僅斥資 150 億元建置高階極薄的電磁鋼專業產線，也成功開發出 0.10mm 超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，技術實力已躍居國際領先水準，期待透過串聯國內馬達與系統廠，除了建立機器人動力系統的關鍵技術示範團隊，接軌全球機器人產業，合作打進世界盃舞台。

今日研討會中，中鋼也展示近年來為動力系統所打造的四大核心技術，包括超高性能 0.10 mm 超薄電磁鋼材開發、電動載具馬達設計分析應用技術、自黏鐵芯量產製造技術以及數位孿生虛擬環境訓練技術，相關技術成果已逐步落實應用於電動車及無人機等領域。

此外，中鋼為協助國內客戶建立從小量試製到百萬顆馬達等級的量產能力，並補足系統廠與馬達廠間的量產技術落差，亦積極推動鐵芯品質與非破壞分析檢測、自黏鐵芯量產設備開發協助，以及高精密沖壓共研平台建置等多項產業升級工作，以串接整合國內產學能量，縮短企業學習曲線，加速量產技術落地，協助台灣廠商全面提升供應能力。