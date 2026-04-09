營收速報 - 邦泰(8935)3月營收7,381萬元年增率高達54.95％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為1.34億元，累計年增率3.91%。
最新價為17.75元，近5日股價下跌-7.25%，相關其他類指數上漲0.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-100 張
- 外資買賣超：-97 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|7,381萬
|55%
|295%
|26/2
|1,867萬
|-55%
|-55%
|26/1
|4,159萬
|3%
|6%
|25/12
|3,917萬
|-6%
|3%
|25/11
|3,791萬
|-25%
|2%
|25/10
|3,712萬
|-28%
|-16%
邦泰(8935-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為運動器材射出零組件之設計。製造工程塑膠複合材料之開發。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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