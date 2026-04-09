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鉅亨速報

營收速報 - 邦泰(8935)3月營收7,381萬元年增率高達54.95％

鉅亨網新聞中心

邦泰(8935-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣7,381萬元，年增率54.95%，月增率295.3%。

今年1-3月累計營收為1.34億元，累計年增率3.91%。

最新價為17.75元，近5日股價下跌-7.25%，相關其他類指數上漲0.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-100 張
  • 外資買賣超：-97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 7,381萬 55% 295%
26/2 1,867萬 -55% -55%
26/1 4,159萬 3% 6%
25/12 3,917萬 -6% 3%
25/11 3,791萬 -25% 2%
25/10 3,712萬 -28% -16%

邦泰(8935-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為運動器材射出零組件之設計。製造工程塑膠複合材料之開發。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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