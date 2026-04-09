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崇越3月營收首度突破70億元 Q1營收齊創新高

鉅亨網記者魏志豪 台北

半導體通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收 70.1 億元，為成立以來首度站上 70 億元大關，創下單月營收歷史新高，月成長 27.1%，年增 30.6%，第一季合併營收達 185.4 億元，季增 7.2%，年增 17.6%，同步創下歷史新高。

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崇越董事長潘重良。(鉅亨網資料照)

崇越指出，受惠於半導體先進製程需求持續暢旺，以及海外工程業務穩健挹注，帶動單月與單季營收同步改寫歷史新高。


觀察產品與業務，崇越表示，3 月營收成長主要受惠於微影製程相關材料如光阻、光罩基板等產品需求暢旺；晶圓業務於中國市場亦維持穩健成長，帶動半導體材料營收表現。另一方面，隨客戶海外擴廠腳步加快，環保工程業務同步升溫，隨海外廠務工程進度推進挹注營收，共同推升整體營運表現。

展望 2026 全年，隨 AI 應用持續推升先進晶圓製造與先進封裝需求，帶動高階半導體材料出貨成長；同時，隨客戶擴產腳步加快，崇越提供之環保工程與廠務建廠服務亦將同步受惠，全年營運表現可望延續成長動能。


文章標籤

崇越半導體通路營收

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