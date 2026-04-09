崇越3月營收首度突破70億元 Q1營收齊創新高

半導體通路大廠崇越 (5434-TW) 今 (9) 日公布 3 月營收 70.1 億元，為成立以來首度站上 70 億元大關，創下單月營收歷史新高，月成長 27.1%，年增 30.6%，第一季合併營收達 185.4 億元，季增 7.2%，年增 17.6%，同步創下歷史新高。