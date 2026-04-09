鉅亨網新聞中心 2026-04-09 13:30

中國電子商務正邁入從「規模擴張」向「服務實體經濟」轉型的關鍵期。中國商務部近期會同中央網信辦、工信部等六部門聯合發布《關於更好服務實體經濟 推進電子商務高品質發展的指導意見》，旨在打通電商與實體經濟的「任督二脈」，構建現代化經濟體系。

中國六部門聯合發文 進一步調整電商服務重心(圖:shutterstock)

《意見》強調電商應根植於實體經濟。為了「鞏固壯大實體經濟根基」，政府將致力於降低中小企業數位化轉型的門檻與成本，提供低成本、高性能的工具，並引導企業運用跨境電商平台融入全球供應鏈。目前，「電商 + 產業帶」模式已超過 2000 個，帶動了農產品網零額增長與產業升級。

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在農村領域，透過推廣「村播」、「田播」及定制生產模式，不僅提升了產品品牌化，更完善了農村寄遞物流網絡，解決農產品「出村進城」的最後一公里。

在創新方面，《意見》支持頭部電商加大研發投入，推動「人工智慧 + 電商」的應用，以優化消費體驗並提升流通效能。數據顯示，智能眼鏡、擦窗機器人等智能產品已成為增長主動力，零售額分別增長 183.5% 和 130.8%。此外，政府鼓勵打造線上線下一體化（OMO）場景，推動高品質國貨與「老字號」振興，將「購物車經濟」轉化為國民經濟的增長點。

在高水平開放方面，中國已連續 13 年成為全球最大網路零售市場，跨境電商進出口額占貨物進出口比重已超 6%。未來將進一步拓展「絲路電商」合作，支持跨境電商綜試區與海外倉建設，並積極對接 CPTPP 與 DEPA 等國際高標準經貿規則。針對出海風險，政府將制定出海指引，加強海外經營風險監測與智慧財產權保護，協助企業提升合規經營能力。