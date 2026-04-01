鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 08:50

人工智慧領域的獨角獸 OpenAI 週二 (31 日) 正式宣布，已完成一輪破紀錄的融資，投後估值一舉攀升至 8520 億美元。此次融資總額最終結算為 1220 億美元，高於該公司於今年 2 月初步宣布的 1100 億美元。

根據 OpenAI 提供的資訊，本輪融資由軟銀 (SoftBank) (9984-JP) 領投，其他重要投資參與者還包括 Andreessen Horowitz 與 D. E. Shaw Ventures 等知名創投。

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自 2022 年推出 ChatGPT 聊天機器人以來，OpenAI 成功引爆了全球人工智慧熱潮，並迅速成長為地表擴張速度最快的商業實體之一。截至今年 3 月，ChatGPT 每週活躍用戶數已突破 9 億大關，其中包括超過 5000 萬名付費訂閱者。OpenAI 在新聞稿中強調，人工智慧正全面驅動生產力提升、加速科學發現並擴展人類的創造力，這筆資金將提供必要的資源，讓公司在市場需求快速擴大的時刻持續保持領導地位。

隨著這筆巨額融資到位，OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）將面臨證明公司龐大估值的壓力，特別是在各界密切關注其 IPO 潛在計畫之際。為了在上市前優化財務結構並控制支出，這間新創巨頭近期已撤回部分耗資巨大的計畫，並關閉了包含短影音應用程式 Sora 在內的部分功能與產品。

根據最新公布的數據，OpenAI 目前每月可產生 20 億美元的營收，去年度總營收則為 131 億美元，儘管營收表現強勁，但公司目前仍處於資金高度消耗階段，尚未轉虧為盈。

在本輪融資的組成結構中，多家戰略投資夥伴扮演了關鍵角色。亞馬遜 (AMZN-US) 同意投入最高 500 億美元，輝達 (NVDA-US) 投資 300 億美元，而軟銀則出資 300 億美元。值得注意的是，本次最終多出的 120 億美元資金來自更廣泛的投資群體；OpenAI 表示，這是該公司首次開放銀行管道讓投資者參與，並從個人投資者手中成功募資 30 億美元。