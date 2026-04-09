太空、船艦、飛彈全線加碼！川普拋1.5兆國防預算 美軍工產業迎歷史級擴張

鉅亨網新聞中心 2026-04-09 10:00

在中東局勢劇烈反轉與市場劇烈波動之際，美國國防政策再度成為資本市場焦點。華爾街研究機構 伯恩斯坦 近日發布報告指出，美國川普政府提出的 2027 財年國防預算藍圖規模高達 1.45 兆美元，若連同能源部核子計畫，總額上看 1.5 兆美元，將刷新美國現代史國防支出紀錄，顯著高於 2025 財年的約 1 兆美元水準，標誌著美國國防戰略全面轉向大國競爭框架下的擴張模式。

（圖：Shutterstock)

報告指出，該預算提案將重塑聯邦財政結構。在可自由支配預算中，國防支出占比預計由 2025 年的 56% 大幅提升至 68%，非國防開支則縮減約 10% 至 6600 億美元，多數醫療與民生項目面臨壓縮，僅 NASA 預算得以相對保留。為降低國會審議門檻，提案設計約 3500 億美元調節資金，以規避參議院 60 票門檻限制，但財政可持續性仍面臨壓力。在假設實際 GDP 成長率達 3.5%、關稅收入達 4640 億美元的情境下，聯邦赤字仍可能升至 2.2 兆美元，實際財政壓力恐高於預期。

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從資金配置來看，本次預算並非全面擴張，而是高度集中於太空、船艦與飛彈三大領域。裝備採購經費整體大幅成長 101%，其中陸軍採購增幅達 113%，主要來自飛彈系統擴編；海軍採購成長 58%，涵蓋軍機、艦艇與飛彈等多項目；空軍採購增加 50%，太空軍則成為最主要的增量來源，相關飛彈計畫同步擴大。

在研發層面，測試與評估經費整體提升 63%，太空軍研發預算幾乎翻倍，重點投入飛彈追蹤與太空架構建設；空軍研發支出成長 30%，主要由機密國防計畫推動。若再疊加約 2000 億美元的補充預算提案，整體規模將構成美國近代史最大一輪國防投資擴張，顯示其戰略重心已由反恐行動轉向高端科技與遠程打擊能力建設。

儘管藍圖規模空前，伯恩斯坦認為國會全額通過 1.5 兆美元預算的可能性極低。政治層面上，民主黨普遍反對削減醫療與社福支出，共和黨內部的財政保守派亦對擴張性支出持保留態度，兩黨分歧明顯；時間層面則因國會長期延宕預算審議，加上選舉周期干擾，立法進程存在高度不確定性。不過，報告指出，兩黨對增加國防支出仍具共識，最終預算規模大概率上調，若落地規模達 1.2 兆美元以上，已足以對資本市場構成顯著利多。

在產業層面，軍工產業鏈的結構性成長趨勢已趨明確。太空領域為本次預算最大增量來源，彈性最為突出，L3Harris Technologies、諾斯羅普 · 格魯曼、洛克希德 · 馬丁 與 波音 將直接受惠於太空軍經費擴張。船艦製造方面，通用動力 與 亨廷頓 · 英格爾斯工業 可望受益於海軍訂單增加；飛彈領域則由 雷神技術 與 洛克希德 · 馬丁 持續主導，相關固體火箭發動機供應鏈亦具高度確定性。