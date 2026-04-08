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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲5.75%，報8463.74點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日11:57，費城半導體上漲459.87點（或5.75%），暫報8463.74點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+5.48%
  • 近 1 月：+6.51%
  • 近 3 月：+5.66%
  • 近 6 月：+20.64%
  • 今年以來：+13%

焦點個股


費城半導體成分股以安可(AMKR-US)領漲。安可(AMKR-US)上漲10.08%；科林研發(LRCX-US)上漲9.46%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲9.15%；泰瑞達(TER-US)上漲9.04%；英特爾(INTC-US)上漲8.93%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體8488.036.05%
安可52.61+10.5%
科林研發246.15+9.72%
Onto Innovation Inc.238.64+8.91%
泰瑞達354.295+10.6%
英特爾58.475+10.5%

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