盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報8950.61點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日11:16，費城半導體上漲261.08點（或3%），暫報8950.61點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.93%
- 近 1 月：+11.26%
- 近 3 月：+13.76%
- 近 6 月：+27.04%
- 今年以來：+22.68%
焦點個股
費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲7.4%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.97%；博通(AVGO-US)上漲6.09%；安可(AMKR-US)上漲5.4%；超微半導體(AMD-US)上漲5.16%。
部分成分股表現相對疲軟，恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.61%；德州儀器(TXN-US)下跌0.18%；美光科技(MU-US)下跌0.07%。
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