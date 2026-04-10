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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲3%，報8950.61點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日11:16，費城半導體上漲261.08點（或3%），暫報8950.61點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+10.93%
  • 近 1 月：+11.26%
  • 近 3 月：+13.76%
  • 近 6 月：+27.04%
  • 今年以來：+22.68%

焦點個股


費城半導體成分股以連貫(COHR-US)領漲。連貫(COHR-US)上漲7.4%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲6.97%；博通(AVGO-US)上漲6.09%；安可(AMKR-US)上漲5.4%；超微半導體(AMD-US)上漲5.16%。

部分成分股表現相對疲軟，恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.61%；德州儀器(TXN-US)下跌0.18%；美光科技(MU-US)下跌0.07%。


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美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

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費城半導體8935.732.83%
連貫307.71+8.28%
邁威爾科技127.345+6.24%
博通375.11+5.69%
安可57.93+5.06%
超微半導體247.58+4.62%
恩智浦半導體203.99-0.82%
德州儀器214.545-0.20%
美光科技420.52-0.23%

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