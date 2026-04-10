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盤中速報 - 深證成指上漲279.96點至14276.2233點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間10日09:56，深證成指上漲279.96點（或2%），暫報14276.22點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.78%
  • 近 1 月：-0.51%
  • 近 3 月：-0.88%
  • 近 6 月：+1.97%
  • 今年以來：+3.48%

焦點個股


語音技術概念領漲+3.64%。其中 全誌科技(300458-CN) 上漲 13.24% ; *ST華聞(000793-CN) 上漲 4.96% ; 漢威科技(300007-CN) 上漲 1.66% 。

參股銀行概念領漲+2.55%。其中 蒙草生態(300355-CN) 上漲 15.89% ; 永清環保(300187-CN) 上漲 3.54% ; 善水科技(301190-CN) 上漲 1.64% 。


文章標籤

陸股指數陸股盤中指數走勢深證成指語音技術參股銀行

相關行情

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全誌科技39.31+12.7%
*ST華聞2.96+4.97%
漢威科技44.16+3.06%
蒙草生態4.17+14.2%
永清環保5.26+3.34%
善水科技23.06+2.49%

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