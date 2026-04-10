盤中速報 - 深證成指上漲279.96點至14276.2233點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間10日09:56，深證成指上漲279.96點（或2%），暫報14276.22點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+3.78%
- 近 1 月：-0.51%
- 近 3 月：-0.88%
- 近 6 月：+1.97%
- 今年以來：+3.48%
焦點個股
語音技術概念領漲+3.64%。其中 全誌科技(300458-CN) 上漲 13.24% ; *ST華聞(000793-CN) 上漲 4.96% ; 漢威科技(300007-CN) 上漲 1.66% 。
參股銀行概念領漲+2.55%。其中 蒙草生態(300355-CN) 上漲 15.89% ; 永清環保(300187-CN) 上漲 3.54% ; 善水科技(301190-CN) 上漲 1.64% 。
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