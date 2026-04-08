鉅亨網編輯林羿君 2026-04-09 06:20

穆迪首席經濟學家馬克贊迪（Mark Zandi）指出，根據他與團隊共同開發的「惡性循環指數」（VCI）顯示，美國經濟可能已經處於衰退之中。贊迪還稱，VCI 指數自二戰以來精準預測了每一次經濟衰退，從未出現誤判。

VCI 指數主要透過衡量失業率上升的速度，判斷經濟是否進入衰退階段。該指數實質上是經勞動力調整後的「薩姆規則」（Sahm Rule）變體；傳統的薩姆規則規定，若失業率的三個月移動平均值，較過去一年的最低點上升超過 0.5 個百分點，即預示經濟衰退。

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VCI 指數進一步採用勞動參與率的五年移動平均，對失業率進行調整，當三個月平均值在一年內上升超過 1 個百分點時，即會亮起警示紅燈。贊迪指出，該指數自 1 月以來已上升超過 1 個百分點，且在過去三個月持續維持高檔。

贊迪在 LinkedIn 的發文提到，一旦 VCI 指數被觸發，即便美國國家經濟研究局（NBER）旗下的景氣循環判定委員會可能需要一段時間才會正式確認，但我們其實已經身處衰退之中。

隨著多重利空來襲，經濟衰退的陰影再次籠罩市場。包含贊迪在內的許多經濟學家，近期都紛紛上調了未來一年內發生衰退的機率，主因在於伊朗戰爭引發的石油衝擊已令整體經濟惶惶不安。

目前消費者信心持續低迷，且截至上個月為止，企業雇主釋出的就業數據皆表現慘淡。面對經濟成長放緩與失業率上升的雙重威脅，不少專家甚至開始對「停滯性通貨膨脹」風險表示擔憂。

儘管 3 月份的就業報告顯示非農就業人數增加 17.8 萬人，優於市場預期，但贊迪認為這僅是經濟表象的假象。

贊迪提醒，不應該對 3 月份大幅增長的就業人數感到樂觀，因為這僅是補償了 2 月份因嚴冬酷寒及凱薩醫療機構（Kaiser Permanente）勞工罷工所導致的劇烈跌幅。

他進一步表示，多數新增職位尚未反映伊朗戰爭對經濟造成的實質損傷，若扣除醫療保健產業的貢獻，整體就業其實仍處於流失狀態。

美國真的已經陷入衰退了嗎？

贊迪分析指出，VCI 目前接近 5%，顯示經濟所承受的逆風壓力，遠比 3 月就業報告所呈現的情況更為嚴峻。「這意味著勞動市場的鬆弛程度，可能高於表面失業率所反映的水準，因為部分氣餒的求職者已經選擇退出勞動市場。」

這項 VCI 指數的觀點，也與 KPMG 首席經濟學家黛安 · 史旺克（Diane Swonk）對 3 月數據的評估不謀而合。史旺克在接受《財星》（Fortune）雜誌採訪時表示，失業率雖然下降，但原因卻令人擔憂，即勞動力參與率的萎縮，而非真正的就業增長。

當然，VCI 僅是贊迪個人的專有分析工具，且作為其參考基礎的「薩姆規則」也並非無懈可擊。例如，薩姆規則曾在 2024 年夏季發出衰退警訊，但美國經濟隨後受惠於降息帶來的「軟著陸」而避開了衰退。

此外，今年 2 月，薩姆規則僅上升 0.26 個百分點，遠低於觸發衰退的 0.5 個百分點門檻。