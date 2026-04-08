鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-04-08 23:37

台泥 (1101-TW) 今 (8) 日發出新聞稿，台泥 (亞洲) 環保事業群總經理、台泥綠能董事長兼和平營管董事長呂克甫，近日因病辭世。台泥董事長張安平代表全體同仁，表達最深沉的哀痛與不捨，並對這位長年與台泥共榮辱、將一生職涯奉獻於基礎工業的高階主管，致上最深切的追思。

呂克甫自 1977 年退伍後加入台泥，服務台泥逾五十載，早年主導大陸旗艦基地英德廠的規畫興建並出任首任總經理，奠定集團大陸市場布局；呂克甫不僅在水泥事業體持續深耕，更在擔任和平營管董事長期間，以務實態度督導和平電廠運營，成為北台灣穩定供電的堅實後盾。

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此外，在產業轉型關鍵期，呂克甫展現專業經理人的承擔力，同時支撐起水泥、環保及綠能等跨域重任。台泥綠能成立出任董事長，親自擘劃「風、光、地、海」全方位能源項目的開展，並推動嘉義地區漁電共生案場時，實現案場與地方共好，近期也投入文山焚化爐新建案，致力建構未來與水泥廠之間的資源循環橋樑。