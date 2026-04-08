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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為43元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.89元，其中最高估值4.39元，最低估值2.61元，預估目標價為43元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值4.39(4.39)5.25.8
最低值2.61(3.6)3.65.8
平均值3.83(3.98)4.315.8
中位數3.89(3.94)4.225.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值239,913,440247,114,270257,436,140
最低值214,339,000212,221,000257,436,140
平均值225,002,450226,606,120257,436,140
中位數223,307,000219,902,420257,436,140

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS26,146,43729,007,42221,594,4257,091,299
營業收入
(單位：新台幣千元)		220,333,377221,009,028200,356,523138,068,607

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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