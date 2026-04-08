鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.89元，預估目標價為43元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.94元下修至3.89元，其中最高估值4.39元，最低估值2.61元，預估目標價為43元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|4.39(4.39)
|5.2
|5.8
|最低值
|2.61(3.6)
|3.6
|5.8
|平均值
|3.83(3.98)
|4.31
|5.8
|中位數
|3.89(3.94)
|4.22
|5.8
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|239,913,440
|247,114,270
|257,436,140
|最低值
|214,339,000
|212,221,000
|257,436,140
|平均值
|225,002,450
|226,606,120
|257,436,140
|中位數
|223,307,000
|219,902,420
|257,436,140
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|26,146,437
|29,007,422
|21,594,425
|7,091,299
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|220,333,377
|221,009,028
|200,356,523
|138,068,607
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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