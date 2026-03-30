外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計買超 5 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、長榮航 (2618-TW)、大聯大 (3702-TW)、兆豐金 (2886-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、中鋼 (2002-TW)、兆豐金 (2886-TW)、旺宏 (2337-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、中鋼 (2002-TW)、仁寶 (2324-TW)、燿華 (2367-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、中鋼 (2002-TW)、仁寶 (2324-TW)、華邦電 (2344-TW)
5. 外資當日 (27) 買超的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華邦電 (2344-TW)、仁寶 (2324-TW)、啟碁 (6285-TW)、中租-KY (5871-TW)
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