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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計買超 5 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、長榮航 (2618-TW)、大聯大 (3702-TW)、兆豐金 (2886-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、中鋼 (2002-TW)、兆豐金 (2886-TW)、旺宏 (2337-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、中鋼 (2002-TW)、仁寶 (2324-TW)、燿華 (2367-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華通 (2313-TW)、中鋼 (2002-TW)、仁寶 (2324-TW)、華邦電 (2344-TW)


5. 外資當日 (27) 買超的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、華邦電 (2344-TW)、仁寶 (2324-TW)、啟碁 (6285-TW)、中租-KY (5871-TW)
 


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華通265-1.85%
長榮航34.95-1.41%
大聯大91.2-0.98%
兆豐金38.6-1.28%
中鋼19.35-1.28%
旺宏120-4.00%
仁寶29.35-2.98%
燿華76.8-1.79%
華邦電93.7+1.41%
啟碁182.5-3.18%
中租-KY110.5-2.21%
復華彭博新興債15.85-0.06%

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