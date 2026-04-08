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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估上修至23.09元，預估目標價為670元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對台燿(6274-TW)做出2026年EPS預估：中位數由22.39元上修至23.09元，其中最高估值28.35元，最低估值17.63元，預估目標價為670元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值28.35(28.35)55.9691.98
最低值17.63(17.63)26.2448.82
平均值22.45(22.36)34.7270.4
中位數23.09(22.39)34.4370.4

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值51,741,48085,008,830130,738,880
最低值38,839,00051,901,000130,738,880
平均值44,906,77062,316,240130,738,880
中位數44,772,91060,943,500130,738,880

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,409,1492,604,368823,4351,261,424
營業收入
(單位：新台幣千元)		30,340,23523,070,42516,002,53718,472,128

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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