search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮航(2618-TW)EPS預估下修至3.95元，預估目標價為43.1元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對長榮航(2618-TW)做出2026年EPS預估：中位數由4.06元下修至3.95元，其中最高估值4.39元，最低估值3.6元，預估目標價為43.1元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值4.39(4.39)5.25.8
最低值3.6(3.65)4.165.8
平均值3.99(4.06)4.515.8
中位數3.95(4.06)4.355.8

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值240,836,510247,114,270257,436,140
最低值214,339,000212,221,000257,436,140
平均值225,117,840227,000,850257,436,140
中位數223,307,000219,902,420257,436,140

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS26,146,43729,007,42221,594,4257,091,299
營業收入
(單位：新台幣千元)		220,333,377221,009,028200,356,523138,068,607

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2618/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
長榮航33.95-2.02%
美元/台幣31.980-0.05%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty