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鉅亨速報

營收速報 - 群益期(6024)3月營收4.12億元年增率高達33.63％

鉅亨網新聞中心

群益期(6024-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣4.12億元，年增率33.63%，月增率-15.7%。

今年1-3月累計營收為6.85億元，累計年增率-2.75%。

最新價為57.4元，近5日股價上漲1.43%，相關金融保險上漲3.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+368 張
  • 外資買賣超：+358 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 4.12億 34% -16%
26/2 4.89億 153% -326%
26/1 -2.17億 -207% -241%
25/12 1.54億 -23% -28%
25/11 2.13億 2% -2%
25/10 2.18億 3% -28%

群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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