營收速報 - 群益期(6024)3月營收4.12億元年增率高達33.63％
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今年1-3月累計營收為6.85億元，累計年增率-2.75%。
最新價為57.4元，近5日股價上漲1.43%，相關金融保險上漲3.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+368 張
- 外資買賣超：+358 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|4.12億
|34%
|-16%
|26/2
|4.89億
|153%
|-326%
|26/1
|-2.17億
|-207%
|-241%
|25/12
|1.54億
|-23%
|-28%
|25/11
|2.13億
|2%
|-2%
|25/10
|2.18億
|3%
|-28%
群益期(6024-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為期貨經紀、自營業務、期貨顧問事業、期貨經理事業。證券交易輔助人、證券投資顧問事業、證券業(自營)、槓桿交易商。其他經主管機關核准之項目。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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