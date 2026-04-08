營收速報 - 佳能(2374)3月營收9.19億元年增率高達92.2％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為26.56億元，累計年增率77.96%。
最新價為68.9元，近5日股價上漲0.45%，相關光 電 業上漲2.75%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+309 張
- 外資買賣超：+401 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：-97 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|9.19億
|92%
|38%
|26/2
|6.64億
|32%
|-38%
|26/1
|10.73億
|110%
|-6%
|25/12
|11.47億
|108%
|11%
|25/11
|10.33億
|76%
|-11%
|25/10
|11.58億
|115%
|9%
佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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