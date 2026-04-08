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鉅亨速報

營收速報 - 佳能(2374)3月營收9.19億元年增率高達92.2％

鉅亨網新聞中心

佳能(2374-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣9.19億元，年增率92.2%，月增率38.38%。

今年1-3月累計營收為26.56億元，累計年增率77.96%。

最新價為68.9元，近5日股價上漲0.45%，相關光 電 業上漲2.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+309 張
  • 外資買賣超：+401 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：-97 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 9.19億 92% 38%
26/2 6.64億 32% -38%
26/1 10.73億 110% -6%
25/12 11.47億 108% 11%
25/11 10.33億 76% -11%
25/10 11.58億 115% 9%

佳能(2374-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為數位電子照相機、光學產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收佳能

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