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鉅亨速報

營收速報 - 典範(3372)3月營收1.14億元年增率高達32.88％

鉅亨網新聞中心

典範(3372-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣1.14億元，年增率32.88%，月增率41.33%。

今年1-3月累計營收為3.10億元，累計年增率35.89%。

最新價為19.45元，近5日股價上漲1.62%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 1.14億 33% 41%
26/2 8,073萬 15% -30%
26/1 1.15億 60% 1%
25/12 1.13億 41% 9%
25/11 1.04億 47% 27%
25/10 8,158萬 21% -9%

典範(3372-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC封裝及測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股台股營收營收速報3月營收典範

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