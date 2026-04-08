營收速報 - 典範(3372)3月營收1.14億元年增率高達32.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為3.10億元，累計年增率35.89%。
最新價為19.45元，近5日股價上漲1.62%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|1.14億
|33%
|41%
|26/2
|8,073萬
|15%
|-30%
|26/1
|1.15億
|60%
|1%
|25/12
|1.13億
|41%
|9%
|25/11
|1.04億
|47%
|27%
|25/10
|8,158萬
|21%
|-9%
典範(3372-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC封裝及測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 麗臺3月營收亮眼年增逾8成 AI應用需求噴發助攻
- TPK-KY推進切入半導體領域 先進封裝TGV核心技術7月試產送樣
- 永笙-KY 暫定承銷價21元 4月下旬掛牌上市 細胞三箭助攻營運
- 跨足房產買租管售 房仲業者住商機構發布第三品牌「安家地產」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇