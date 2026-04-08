營收速報 - 群聯(8299)3月營收183.17億元年增率高達221.48％
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今年1-3月累計營收為409.67億元，累計年增率196.03%。
最新價為1725元，近5日股價上漲4.67%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1634 張
- 外資買賣超：-1051 張
- 投信買賣超：-760 張
- 自營商買賣超：+177 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|183.17億
|221%
|50%
|26/2
|121.98億
|169%
|17%
|26/1
|104.52億
|189%
|20%
|25/12
|87.12億
|93%
|24%
|25/11
|70.22億
|62%
|-1%
|25/10
|70.65億
|90%
|8%
群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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