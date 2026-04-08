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鉅亨速報

營收速報 - 群聯(8299)3月營收183.17億元年增率高達221.48％

鉅亨網新聞中心

群聯(8299-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣183.17億元，年增率221.48%，月增率50.16%。

今年1-3月累計營收為409.67億元，累計年增率196.03%。

最新價為1725元，近5日股價上漲4.67%，相關半導體類指數上漲6.41%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1634 張
  • 外資買賣超：-1051 張
  • 投信買賣超：-760 張
  • 自營商買賣超：+177 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 183.17億 221% 50%
26/2 121.98億 169% 17%
26/1 104.52億 189% 20%
25/12 87.12億 93% 24%
25/11 70.22億 62% -1%
25/10 70.65億 90% 8%

群聯(8299-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計業。半導體業。電腦及週邊設備業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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