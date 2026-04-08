營收速報 - 晟銘電(3013)3月營收11.78億元年增率高達40.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為29.23億元，累計年增率21.67%。
最新價為101元，近5日股價上漲1.25%，相關電腦週邊上漲1.86%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-256 張
- 外資買賣超：-149 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-107 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|11.78億
|41%
|128%
|26/2
|5.16億
|-31%
|-58%
|26/1
|12.29億
|50%
|3%
|25/12
|11.91億
|12%
|15%
|25/11
|10.36億
|23%
|27%
|25/10
|8.16億
|5%
|-20%
晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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