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鉅亨速報

營收速報 - 晟銘電(3013)3月營收11.78億元年增率高達40.84％

鉅亨網新聞中心

晟銘電(3013-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣11.78億元，年增率40.84%，月增率128.05%。

今年1-3月累計營收為29.23億元，累計年增率21.67%。

最新價為101元，近5日股價上漲1.25%，相關電腦週邊上漲1.86%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-256 張
  • 外資買賣超：-149 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-107 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 11.78億 41% 128%
26/2 5.16億 -31% -58%
26/1 12.29億 50% 3%
25/12 11.91億 12% 15%
25/11 10.36億 23% 27%
25/10 8.16億 5% -20%

晟銘電(3013-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為PC、NB、Server、TV及行動產品等機構件與沖壓、射出、組裝、銷售。精密模具設計製造銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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