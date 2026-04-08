盤中速報 - 恆生科技指數上漲234.35點至4913.45點，漲幅5.01%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日03:26，恆生科技指數上漲234.35點（或5.01%），暫報4913.45點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.63%
- 近 1 月：-5.42%
- 近 3 月：-18.46%
- 近 6 月：-28.57%
- 今年以來：-15.17%
焦點個股
銅概念領漲+19.02%。其中 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 71.7% ; 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 17.65% ; 五礦資源(01208-HK) 上漲 9.78% 。
地產代理概念領漲+8.82%。其中 方圓生活服務(09978-HK) 上漲 20% ; 美聯集團(01200-HK) 上漲 4.86% ; 易居企業控股(02048-HK) 上漲 1.59% 。
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