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盤中速報 - 恆生科技指數上漲234.35點至4913.45點，漲幅5.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間08日03:26，恆生科技指數上漲234.35點（或5.01%），暫報4913.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+0.63%
  • 近 1 月：-5.42%
  • 近 3 月：-18.46%
  • 近 6 月：-28.57%
  • 今年以來：-15.17%

焦點個股


銅概念領漲+19.02%。其中 環球戰略集團(08007-HK) 上漲 71.7% ; 中國大冶有色金屬(00661-HK) 上漲 17.65% ; 五礦資源(01208-HK) 上漲 9.78% 。

地產代理概念領漲+8.82%。其中 方圓生活服務(09978-HK) 上漲 20% ; 美聯集團(01200-HK) 上漲 4.86% ; 易居企業控股(02048-HK) 上漲 1.59% 。


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港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數地產代理

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環球戰略集團0.460+73.6%
中國大冶有色金屬0.122+19.6%
五礦資源8.330+10.0%
方圓生活服務0.066+20.0%
美聯集團3.030+5.21%
易居企業控股0.064+1.59%

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