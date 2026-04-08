營收速報 - 寶隆(1906)3月營收3.58億元年增率高達50.07％
鉅亨網新聞中心
今年1-3月累計營收為8.24億元，累計年增率1.85%。
最新價為11.7元，近5日股價下跌-14.39%，相關造紙工業下跌-5.93%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1 張
- 外資買賣超：-1 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/3
|3.58億
|50%
|94%
|26/2
|1.85億
|-48%
|-34%
|26/1
|2.82億
|29%
|-3%
|25/12
|2.91億
|67%
|31%
|25/11
|2.22億
|-16%
|-24%
|25/10
|2.92億
|-1%
|15%
寶隆(1906-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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