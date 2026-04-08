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鉅亨速報

營收速報 - 寶隆(1906)3月營收3.58億元年增率高達50.07％

鉅亨網新聞中心

寶隆(1906-TW)今天公告2026年3月營收為新台幣3.58億元，年增率50.07%，月增率93.8%。

今年1-3月累計營收為8.24億元，累計年增率1.85%。

最新價為11.7元，近5日股價下跌-14.39%，相關造紙工業下跌-5.93%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1 張
  • 外資買賣超：-1 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/3 3.58億 50% 94%
26/2 1.85億 -48% -34%
26/1 2.82億 29% -3%
25/12 2.91億 67% 31%
25/11 2.22億 -16% -24%
25/10 2.92億 -1% 15%

寶隆(1906-TW) 所屬產業為造紙工業，主要業務為紙類之批發零售及國內外採購運銷業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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